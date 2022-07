Tadej Pogacar: “Vrijwel onmogelijk om bij Jonas weg te rijden, maar niets is onmogelijk”

Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard kwamen gezamenlijk over de finish in de veertiende etappe van de Tour de France, maar de Sloveen stelde zijn Deense tegenstrever op de proef. Dat begon al aan het begin van de rit, aan het eind probeerde hij het nog eens.

De etappe naar Mende was nog maar net onderweg of Tadej Pogačar viel aan. Later probeerde de nummer twee van het klassement het nog een keer op de eerste klim van de dag. “Wout van Aert probeerde mee te gaan in de ontsnapping en ik sprong mee in het wiel. We hadden best wel een groot gat. Er zaten veel renners van voren om in de ontsnapping te komen. Ik probeerde mee te springen om de jongens achter ons op stang te jagen”, zei Pogačar na afloop bij de NOS.

Op de slotklim naar Mende probeerde de Sloveen het weer, en alleen Vingegaard kon hem volgen. De Deen bleef rustig in het wiel zitten en uiteindelijk kwamen ze samen over de finish. “Het is vrijwel onmogelijk om bij Jonas weg te rijden, maar niets is onmogelijk”, zei de kopman van UAE Emirates. “Vandaag was een korte, steile klim. Ik denk dat ik het in de Pyreneeën, waar de bergen meer open zijn, vaker kan gaan proberen.”