Tadej Pogacar voor de Waalse Pijl: “Verre aanval niet onmogelijk”

Tadej Pogacar staat, na een jaar afwezigheid, weer aan de start van de Waalse Pijl. Vorig jaar kon hij niet deelnemen vanwege twee coronagevallen binnen zijn ploeg UAE Emirates. “Het was jammer dat ik vorig jaar niet kon starten, maar het is alweer vergeten. We zijn blij om er nu bij te zijn”, zegt de tweevoudig Tourwinnaar voor de start.

“We zijn hier als ploeg om te winnen, we hebben een heel sterk team. We zullen hard werken richting het einde en ons best doen”, aldus de renner van UAE Emirates, die nog niet weet of hij er weer vroeg aan zal beginnen, zoals hij de afgelopen maanden al meerdere keren deed. “Ik denk dat deze koers iets anders is, maar het is nog steeds mogelijk om van ver aan te vallen. We zullen zien hoe de wedstrijd evolueert. Gaat iedereen conservatief rijden? Het zal een beslissing worden in de wedstrijd.”

Naast Pogacar heeft UAE Emirates ook nog Marc Hirschi aan het vertrek, de winnaar van 2020. Voor wie gaan ze bij de ploeg uit de Emiraten? “Misschien voor ons beide, misschien voor drie van ons”, lacht Pogacar. “We willen met zoveel mogelijk renners in de laatste ronde komen. Marc is in goede conditie, ik voel me ook goed. We zullen zeker tijdens de wedstrijd overleggen wie het verste kan komen.”

Wind

Een factor waar Pogacar ook rekening mee houdt is de wind. “Het is behoorlijk winderig en er zijn open stukken waar waaiers getrokken kunnen worden. Het zal dus nerveus worden richting de lokale ronden. Het gaat hectisch worden, maar iedereen zal klaar zijn.”