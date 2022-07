Tadej Pogacar: “Volgende twee dagen lenen zich meer tot aanvallen”

Tadej Pogacar hield woord en probeerde gele truidrager Jonas Vingegaard vanmiddag verschillende keren op achterstand te rijden. Bergop én in de afdaling. “Het werd niet de dag waar ik op had gehoopt”, aldus Pogacar achteraf bij Sporza.

“Ik heb het geprobeerd, maar het was niet onze dag. Niet dat het slecht was, maar heel goed was het ook niet. Marc Soler verloren we al vroeg met maagproblemen, Majka had mechanische problemen op de slotklim. En dan had Jumbo-Visma ook Van Aert nog vooruitgestuurd. Ik hoop op beterschap de komende dagen.”

Pogacar probeerde het vanmiddag ook in de afdaling. Is hij dat de komende dagen ook van plan? “Dat weet ik nog niet. Ik heb de verkenning gedaan, maar afdalingen zijn nog altijd niet mijn geliefkoosd terrein om de beslissing te forceren. Vandaag was het bergop niet ideaal om veel tijd te pakken, morgen en de dag erna zijn daar beter voor.”