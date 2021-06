Tadej Pogacar vol zelfvertrouwen: “Bijna alle bergetappes verkend”

Tadej Pogačar staat zaterdag vol zelfvertrouwen aan de start van de Tour de France. De jonge titelverdediger koos voor een voorbereiding in eigen land en daar is hij met een goed gevoel uit teruggekomen. “De aanloop verliep heel goed en relaxed. Na de Ronde van Slovenië en het Sloveens kampioenschap voel ik mij goed voorbereid en vol vertrouwen”, zegt hij in een video van zijn ploeg UAE Emirates.

“Na Luik-Bastenaken-Luik (die hij wist te winnen, red.) heb een korte pauze ingelast en heb ik genoten van de tijd thuis. Vervolgens had ik wat media- en sponsorverplichtingen en daarna ben ik etappes gaan verkennen, naar Sestrière gegaan en van daaruit naar de Ronde van Slovenië. Daar hebben we mijn vorm getest”, legt de kopman van UAE Emirates uit.

Nerveus begin

Na de eindoverwinning in zijn thuisronde bleef Pogačar in eigen land. “Ik sliep in een hoogtekamer en dat heb ik gecombineerd met de kampioenschappen”, zegt hij. In de tijdrit werd hij vorige week derde en in de wegrit vijfde. “En nu zijn we hier in Frankrijk. Het was al met al een redelijk drukke voorbereiding.”

De Tour de France begint zaterdag met twee heuveletappes doorheen Bretagne. “De eerste week is nerveuzer dan vorig jaar”, verwacht Pogačar. “Maar het wordt leuk. Zeker de eerste twee etappes zijn de aankomsten lastig. We hebben nog geen idee hoe dat uitdraait, dus dat wordt spannend. De bergetappes, waaronder die naar Tignes, heb ik bijna allemaal gezien tijdens de verkenning. Dat wordt heel zwaar.”

‘Slotweek wordt bepalend’

De concurrentie komt ook ter sprake, al noemt hij geen namen. “Natuurlijk staan er sterke teams aan de start, maar dat is altijd zo. In de Tour moet je vooral geconcentreerd zijn op jezelf en geen fouten maken, maar ook weten wie voor het klassement gaat. Uiteindelijk zie je gaandeweg wie het sterkst is. Ik denk nu nog niet aan de slotweek. Die week wordt wel bepalend, maar we bekijken het dag per dag”, houdt Pogačar zich op de vlakte.

De ploeg van UAE Emirates is nu volledig rond de talentvolle Sloveen gebouwd, in tegenstelling tot vorig jaar. “Maar zie mezelf niet als een kopman die zijn ploeggenoten commandeert. Ik heb niet de ervaring die anderen wel hebben. Ik ben de kopman voor het klassement, maar de rol van wegkapitein ligt beter bij Rafal Majka of Vegard Stake Laengen”, denkt hij.