Tour 2021: Titelverdediger Tadej Pogacar kent ploeggenoten

UAE Emirates heeft de Tourploeg rond titelverdediger Tadej Pogačar gecommuniceerd. Met onder meer Rafal Majka, Brandon McNulty, Davide Formolo en Marc Hirschi beschikt de Sloveen over meerdere sterke helpers in de bergen.

‘Eén team, één doel” is het motto van UAE Emirates in aanloop naar de Tour. Met Pogačar beschikt de ploeg over een duidelijke kopman. De 22-jarige Sloveen won vorig jaar, bij zijn debuut, de Ronde van Frankrijk en hoopt dit jaar zijn titel te prolongeren. Pogačar maakte dit seizoen al indruk met winst in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik.

De regerende Tourwinnaar won in aanloop naar de Franse ronde ook met verve de Ronde van Slovenië, al werd hij daarna op de nationale kampioenschappen twee keer geklopt. Pogačar kan in de bergen rekenen op steun van de eerder genoemde Formolo, McNulty, Majka en de ervaren Rui Costa. De Deense hardrijder Mikkel Bjerg en de Noor Vegard Stake Laengen zijn meegenomen voor de wat vlakkere etappes.

Opvallende afwezigen

Matteo Trentin zal niet te zien zijn in de Tour. De Italiaanse sprinter liep onlangs bij een val in de Ronde van Slovenië een huidinfectie aan zijn voet en enkel op. Trentin besloot uit voorzorg het Italiaans wegkampioenschap te skippen, maar blijkt nu ook niet op tijd klaar voor de Tour. Ook Jan Polanc en David De la Cruz, de laatste weken goed op dreef, zijn er straks niet bij. Marc Hirschi is wel van de partij.

Selectie UAE Emirates voor de Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Mikkel Bjerg

Rui Costa

Davide Formolo

Marc Hirschi

Vegard Stake Laengen

Rafal Majka

Brandon McNulty

Tadej Pogačar