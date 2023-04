Tadej Pogacar vol vertrouwen: “Vanaf eerste keer Oude Kwaremont gaat het koers zijn”

Tadej Pogačar weet waar de Ronde van Vlaanderen echt belangrijk gaat worden. “Het sleutelpunt gaat de eerste keer Oude Kwaremont al zijn, daar begint de koers al”, verwacht de topfavoriet van UAE Emirates, vlak voor de start in Brugge.

“Het is fantastisch, dit is een unieke ervaring hier in Brugge”, vertelde de Sloveen tegen Sporza. Veel kenners zeggen dat Pogačar van concurrenten Mathieu van der Poel en Wout van Aert af moet komen in de finale. “Het is altijd beter om alleen te finishen. In een groep wordt de kans kleiner voor mij, dus solo winnen is ideaal voor mij.”

“Het sleutelpunt gaat de eerste keer Oude Kwaremont al zijn, daar begint de koers al”, gaat Pogačar verder. “Daar moet ik van voren zitten, 100% focus hebben en vanaf dan koersen tot de finish. De omstandigheden zijn goed. De temperatuur is goed. Het is fris, maar er is geen regen. Dat is perfect om te koersen.”

Bij UAE Emirates is het vertrouwen groot in Pogi. “Ik begin er hard in te geloven”, vertelt zijn ploegmaat Tim Wellens. “We gaan er alles aan doen om Tadej te laten winnen. Als hij zeker wil zijn, moet hij alleen over de meet komen. Nadeel is dat het anders een rare sprint kan worden. Hij is super rustig, zoals altijd. Hij is heel relaxed.”