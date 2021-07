Tadej Pogacar verlengt contract bij UAE Emirates opnieuw

Tadej Pogacar heeft zijn contract bij UAE Emirates voor de tweede keer dit jaar verlengd. Na zijn contractverlenging in maart tot en met 2026, werd vrijdag bekendgemaakt dat de Sloveen ook in 2027 nog voor de WorldTour-formatie zal uitkomen.

Het zesjarige (!) contract is een van de langste in de geschiedenis van het wielrennen. De nieuwe contractverlenging zal Pogacar voor een groot deel te danken hebben aan zijn tweede Tourzege en bronzen medaille op de Olympische Spelen eerder deze maand.

“Ik ben heel erg blij”, laat de Sloveen weten in een persbericht. “Deze ploeg is als een grote familie en ik voel me hier thuis. Het team past heel goed bij mij en ik kan gelukkig zeggen dat ik hier niet alleen collega’s, maar ook vrienden heb gevonden. Ik kijk uit naar wat de komende jaren te brengen hebben. Hopelijk meer succes voor mij en voor het team.”

De contractverlenging van zijn 22-jarige pupil stemt ook UAE-teammanager Mauro Gianetti tevreden. “We zijn al even bezig met het bouwen van een talentvolle ploeg voor de toekomst en het is logisch dat Tadej hier sinds het begin onderdeel van uitmaakt. We hebben hem zien groeien van tiener tot volwassene en wat hij heeft bereikt is fantastisch.”

Pogacar kwam in 2019 als 20-jarige renner bij UAE Emirates terecht, nadat hij in 2018 de Tour de l’Avenir had gewonnen. Direct stond de Sloveen er. Als eerstejaars prof won hij de Ronde van de Algarve, de Ronde van Californië en drie ritten in de Ronde van Spanje. In die laatste wedstrijd eindigde hij als derde. Twee jaar later heeft de Sloveen al twee Tourzeges achter zijn naam gezet.