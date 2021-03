Tadej Pogacar verlengt contract bij UAE Emirates tot eind 2026

Tadej Pogačar zal nog heel wat jaren voor UAE Emirates koersen. De Sloveense klimmer heeft zijn contract namelijk verlengd tot en met 2026. De regerend Tourwinnaar maakte begin 2019 zijn profdebuut voor de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De nog altijd maar 22-jarige Pogačar voelt zich thuis bij UAE Emirates, zo laat hij weten in een persbericht. “De renners, stafleden en mensen binnen het management hebben een speciale connectie en het is een goede omgeving om deel van uit te maken. De ploeg heeft erg veel vertrouwen in me en daar ben ik ook dankbaar voor. Ik hoop dat we de komende jaren nog veel successen kunnen boeken.”

Ook teambaas Mauro Gianetti is in zijn nopjes, nu goudhaantje Pogačar heeft bijgetekend tot eind 2026. “Hij gelooft erg in ons project en wij geloven in zijn kwaliteiten. Dit is nu al de derde keer dat we tot een contractverlenging zijn gekomen. Het laat alleen maar zien dat hij enorm betrokken is en gelooft in ons project. We zijn bezig om een echte groep te creëren met een unieke atmosfeer.”