Tadej Pogacar treedt met zege in Ronde van Lombardije in voetsporen van Coppi en Merckx

Tadej Pogačar treedt door zijn zege in de Ronde van Lombardije in de voetsporen van Fausto Coppi en Eddy Merckx. De Sloveen is pas de derde renner in de geschiedenis die in een seizoen een grote ronde en twee monumenten wint.



Pogačar was dit jaar de beste in de Tour de France, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Alleen Coppi en Merckx kunnen nog betere resultaten voorleggen. Merckx slaagde er vier keer in om ten minste een grote ronde en twee monumenten te winnen. In 1972 won hij zelfs twee grote rondes en drie monumenten: de Tour de France, Giro d’Italia, Milaan-San Remo, de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik.

Coppi was de eerste renner in de geschiedenis die meerdere monumenten en een grote ronde in hetzelfde seizoen won. De Italiaan kon in 1949 de Tour, de Giro, de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo op zijn palmares bijschrijven.

Het is niet de eerste keer dat Pogačar met zijn prestaties in een rijtje komt te staan met Coppi en Merckx. Vorig jaar kwam hij dat namelijk ook na zijn zijn zege in de Tour de France. Net als de Italiaan en de Belg won de Sloveen de Tour de France bij zijn debuut. Die statistiek deelt Pogačar met elf anderen.

Winnaars van ten minste twee monumenten en een grote ronde in hetzelfde seizoen:

Tadej Pogačar (2021)

2021

Tour de France

Luik-Bastenaken-Luik

Ronde van Lombardije

Eddy Merckx (1969, 1971, 1972, 1973)

1973

Giro d’Italia

Vuelta a España

Parijs-Roubaix

Luik-Bastenaken-Luik

1972

Tour de France

Giro d’Italia

Ronde van Lombardije

Luik-Bastenaken-Luik

Milaan-San Remo

1971

Tour de France

Ronde van Lombardije

Luik-Bastenaken-Luik

Milaan-San Remo

1969

Tour de France

Milaan-San Remo

Luik-Bastenaken-Luik

Fausto Coppi (1949)

1949

Tour de France

Giro d’Italia

Ronde van Lombardije

Milaan-San Remo