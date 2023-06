Tadej Pogacar test donderdag op Sloveens kampioenschap al zijn Tourbenen

Tadej Pogacar zal donderdag – voor het eerst sinds zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik – weer een rugnummer opspelden. De renner van UAE Emirates doet namelijk mee aan het Sloveens kampioenschap tijdrijden. Dat heeft sportief manager Joxean ‘Matxin’ Fernandez laten weten aan wielersite Bici.pro.

Pogacar hoopte al langer het Sloveens kampioenschap te kunnen rijden in aanloop naar de Tour de France en de 24-jarige coureur blijkt nu op tijd hersteld van zijn polsbreuk. De laatste weken verbleef Pogacar op hoogte in de Sierra Nevada en Sestriere, waar hij zich wist klaar te stomen voor zijn rentree in het peloton. “Zijn vorm groeit. Nu rijdt hij met de nationale kampioenschappen nog twee wedstrijden en dan vertrekken we naar de Tour de France”, aldus Matxin.

De Sloveen kende een verstoorde voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. In Luik-Bastenaken-Luik brak hij bij een valpartij namelijk zijn pols en sindsdien voert Pogacar een race tegen de klok om op tijd (top)fit te geraken voor de Tour. De klimmer gaf vorige week nog aan dat de conditie hem allerminst tegenvalt. Sinds eind april kon hij vrijwel uitsluitend op de rollers trainen en heeft hij ook veel hardgelopen. Vanaf eind mei kon hij ook weer voorzichtig op de weg trainen.

De laatste weken boekt Pogacar steeds meer progressie: zo waren de resultaten van de laatste CT-scan positief. Het Sloveens kampioenschap zal een inschatting geven in hoeverre hij al klaar is voor de komende Tour de France. De coureur zal donderdag dus deelnemen aan het Sloveens kampioenschap tijdrijden. Op zondag zal hij ook meedoen aan de wegrit.