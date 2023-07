Tadej Pogacar stort in op loeisteile Col de la Loze: “I’m gone, I’m dead”

Video

Tour de France 2023 lijkt definitief beslist. Nog voor de steilste stroken van de Col de la Loze werden bereikt, heeft Tadej Pogacar de groep gele trui moeten laten gaan. In luttele kilometers werd hij vervolgens op minuten van Jonas Vingegaard gereden.

Pogi, die na de tijdrit naar Combloux al in de touwen hing, ging vroeg in de etappe al tegen het asfalt. Met wat schaafwonden op de knie en elleboog kon hij weliswaar verder, maar het bleek al een veeg teken. Naarmate de rit volgde, begon Pogacar er steeds slechter uit te zien, tot het licht op een kilometer of achter onder de top van de Col de la Loze uitging. De Sloveen kon, met het shirt volledig open en opnieuw met een holle blik, het tempo van de favorietengroep niet meer volgen.

Al snel werd Pogacar op vele minuten achterstand gereden. Een bericht dat hij even later doorgaf over de communicatie was veelzeggend: “I’m gone, I’m dead”.