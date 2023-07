Tadej Pogacar spreekt van perfecte situatie voor UAE Emirates: “Pols doet wel wat pijn”

Tadej Pogačar pakte zondag in totaal twaalf bonificatieseconden in de tweede etappe van de Tour de France naar San Sebastián. De kopman van UAE Emirates won de bonificatiesprint op de top van de Jaizkibel (acht seconden) en eindigde als derde aan de finish (vier seconden), waardoor hij nu tweede staat in het algemeen klassement. “Het is de perfecte situatie”, zei hij na afloop.

“We hebben de etappe dan wel niet gewonnen, maar het was een goede dag voor ons. Het was een dag voor met successen”, aldus Pogačar, die na de zware start in het Baskenland wel aankondigt in de komende ritten niet te zullen aanvallen. “Nu gaan we het wat rustiger aan doen de aankomende dagen.”

Met Adam Yates in de gele trui en met Pogačar op de tweede plaats bezet UAE Emirates de eerste twee plaatsen in het klassement. “Dit is de perfecte situatie. Na gisteren was duidelijk wat we moesten doen. We wilden de trui behouden en meer bonificatieseconden pakken. Dat dat gelukt is, is ideaal”, stelt hij. “Matteo Trentin viel nog wel. Dat was ongelukkig en ik hoop dat het goed met hem gaat.”

En hoe is het met de pols die hij brak in Luik-Bastenaken-Luik? “Nu is het wat pijnlijk na al het sprinten van vandaag”, lacht hij. “Maar elke dag gaat het beter. Er waren veel bochten en verkeersdrempels vandaag… Het is dus wat gevoelig, maar dat gaat de goede kant op.”

