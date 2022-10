Tadej Pogacar smult van parcours Tour 2023: “Eerste week meteen zeer zwaar”

Tadej Pogacar is blij met het voorgestelde parcours van de Tour de France 2023. De nummer twee van 2022 zag onder meer een zeer zware eerste week in het Baskenland. “Er gaat heel veel geklommen worden, daar houd ik van.”

“Ik houd echt van het parcours. Het wordt vanaf het begin een lastige wedstrijd met de zware eerste week in het Baskenland”, vertelde de renner van UAE Emirates na afloop aan verschillende media. “Het is ook goed dat er snel zware beklimmingen op het menu stant, dat maakt de koers nog interessanter.”

Pogacar doelt met dat laatste op de zware dagen aan het einde van week een. Etappe negen is het slotstuk van die eerste week, wanneer er gefinisht wordt op de Puy de Dôme. “Ik weet niet veel over die beklimming, maar wel dat het een heel zware is. Het zal de eerste keer zijn dat ik de berg oprijd. Ik verwacht er een zware strijd voor een algemeen klassement.”

Tweevoudige eindwinnaar Pogacar: “Die tijdrit ligt me”

De Sloveen ziet vervolgens een wat rustigere tweede week, maar veel vuurwerk in week drie. “Er wordt veel geklommen in die derde week, daar houd ik van. Ook de individuele tijdrit op dag zestien moet me liggen. Het is nog ver weg, maar ik ben er zeker van dat het een mooie Tour zal worden. Ik ga er alvast alles aan doen om weer te kunnen winnen, want dat wil ik echt graag.”