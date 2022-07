Tadej Pogacar slaat slag op de kasseien: “Dankzij Stuyven tijd gewonnen”

Tadej Pogačar vermaakte zich prima op de kasseien van Noord-Frankrijk en wist in de vijfde etappe 13 seconden te winnen op de meeste concurrenten. Op zijn landgenoot Primož Roglič pakte hij zelfs 2.08 minuut. “Het was een goede dag voor mij”, aldus Pogačar na het ophalen van zijn witte trui.

“Dit was genoeg. Het was geen Parijs-Roubaix, want dat nog wel iets anders”, is de Sloveense kopman van UAE Emirates van mening. Hij bleef, in tegenstelling tot Jumbo-Visma, buiten de problemen. “Ik startte alle sectoren in goede positie.”

En dat zonder hulp van zijn ploeggenoten van UAE Emirates. Als klap op de vuurpijl plaatste hij op de 4-sterrenstrook naar Sars-et-Rosières een aanval. “Ik heb Jasper Stuyven gevolgd. Die loste mij bijna een paar keer, maar ik kon nog aanklampen. Ik moet hem maar een biertje aanbieden, denk ik. Dankzij hem heb ik wat tijd gewonnen.”

In het algemeen klassement staat Pogačar nu vierde op 19 seconden van gele trui Wout van Aert. Zijn voorsprong op Jonas Vingegaard is 40 seconden. Roglič volgt op 2.17 minuut van de winnaar van de laatste twee Tour de Frances.