Tadej Pogacar rijdt ook Dwars door Vlaanderen

Het was al even bekend dat Tadej Pogačar dit voorjaar de Ronde van Vlaanderen zou rijden, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de tweevoudig Tourwinnaar ook in Dwars door Vlaanderen aan de start zal verschijnen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Dwars door Vlaanderen wordt verreden op woensdag 30 maart, de woensdag voor De Hoogmis.

“We zijn uitermate blij dat we nog eens een winnaar van de Tour in onze wedstrijd mogen verwelkomen. Dat was al een hele poos geleden”, klinkt het bij organisator Guy Delesie. In de recente geschiedenis reden onder andere Nairo Quintana en Alejandro Valverde Dwars door Vlaanderen wel nog. Laatstgenoemde werd in 2018 nog elfde. Vorig jaar ging de overwinning naar Dylan van Baarle.

Voor Pogačar zijn de Vlaamse koersen die hij betwist geschikt om alvast te wennen aan het rijden over kasseien. In de eerste week van de Ronde van Frankrijk staat de coureurs namelijk eveneens een rit met een flinke portie kasseien te wachten. Helemaal onervaren is Pogačar echter niet op dit terrein: in 2018 werd hij vijftiende in de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen.