woensdag 6 december 2023 om 18:27

‘Tadej Pogacar rijdt in 2024 weer Strade Bianche en Tirreno-Adriatico’

Tadej Pogačar gaat een ander voorjaarsprogramma rijden dan het afgelopen seizoen. De kopman van UAE Emirates gaf toen de voorkeur aan Parijs-Nice, waar hij drie etappes en het eindklassement won, maar gaat in 2024 voor de combinatie Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Namens de Italiaanse sportkrant schrijft journalist Ciro Scognamiglio dat bronnen melding maken van een reeks Italiaanse voorjaarskoersen voor Pogačar. Dat zou betekenen dat de Sloveen na Strade Bianche (die hij in 2022 wist te winnen) ook Tirreno-Adriatico (die hij in 2021 en 2022 won) en Milaan-San Remo rijdt.

Van die drie koersen wist Pogačar La Primavera nog nooit te winnen. Afgelopen seizoen werd hij vierde in San Remo en het jaar ervoor vijfde. In 2020 was hij bij zijn debuut twaalfde in de eerste monumentale klassieker van het jaar.

UAE Emirates en Pogačar hebben zelf nog niets officieel naar buiten gebracht over zijn programma voor 2024. Wel gaat al rond dat Pogi twee Portugese wedstrijden gepland heeft in februari, nog voor hij naar Italië trekt.

Info @Gazzetta_it – @TamauPogi 2024 schedule is still not official, we understand from our sources that there will be an "italian march" for the 2 times @LeTour winner (and much more): @StradeBianche – Tirreno-Adriatico – @milanosanremo are likely to be in his 2024 schedule

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) December 6, 2023