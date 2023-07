Pogacar over ‘verraderlijke’ rit van donderdag: “Kan voor de favorieten zwaar worden”

De klassementsrenners hadden woensdag een relatief gemakkelijk dag in de Tour de France verliep voor veel klassementsrenners relatief rustig. Maar donderdag kan dat weleens een ander verhaal worden, denkt Tadej Pogacar. “Morgen is superzwaar”, zei de wittetruidrager over de rit naar Belleville-en-Beaujolais.

“De rit van gisteren werd een van de zwaarste van de hele Tour en morgen is vergelijkbaar met die etappe”, aldus Pogacar, die momenteel op de tweede plaats staat van het algemeen klassement, zeventien seconden achter geletruidrager Jonas Vingegaard. “Het is een verraderlijke rit, het kan ook een zware rit voor de favorieten worden.”

Voordat de Tour de France van start ging, zei Tadej Pogacar dat hij nog altijd wat last van zijn pols had. Het gaat echter de goede kant op met die blessure. “Mijn pols wordt beter. Het is nog wel elke dag een beetje gevoelig, maar na de Tour kan ik het enkele dagen helemaal laten rusten. Wanneer ik er het meeste last van heb? Als we over shit roads rijden. Maar gelukkig zijn de wegen heel mooi”, zei hij met een lach.

