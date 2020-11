Tadej Pogacar over Tourparcours: “Liever wat meer aankomsten bergop”

Tadej Pogačar had liever wat meer aankomsten bergop gezien in de Tour de France volgend jaar. In het parcours, dat zondag werd gepresenteerd, wordt drie keer bergop gefinisht. De Sloveen is in de komende editie de titelverdediger.

“Het wordt volgend jaar een meer klassieke Tour de France. Liever had ik wat meer aankomsten bergop gehad, het zijn er nu slechts drie”, constateerde Tadej Pogačar in een videobericht, die via zijn ploeg UAE Emirates werd verspreid. “Maar ik denk niet dat het veel uitmaakt, want de renners gaan er zonder twijfel in elke etappe een zware wedstrijd van maken.”

Hij noemt de route erg interessant’. “Gestart wordt in Bretagne en de eerste week zal nerveus zijn. Ook is er meteen een tijdrit. Ik denk dat die me wel moet liggen. Het is vrij vlak en gaat misschien wat op en af, al hebben we de precieze etappeprofielen nog niet gezien. Maar het gaat zeker een uitdagende, zware eerste week worden, mogelijk zelfs met waaiers en slecht weer.”

‘Tweemaal de Ventoux, legendarisch’

Daarna, in de Alpen, zag hij al enkele lastige etappes. “Tweemaal de Mont Ventoux op een dag wordt legendarisch. Ook eindigen we op een zware klim, in Tignes. En sommige ritten hebben meer dan 4500 hoogtemeters. Dan gaan we naar de Pyreneeën. Ik hou van de Pyreneeën en heb me er vermaakt dit jaar in de Tour de France.”

Pogačar hoopt dat de komende editie weer te kunnen doen. “De etappes zijn erg zwaar. Ritten in Andorra zijn altijd leuk om te kijken op televisie. Ik heb er vorig jaar tijdens de Vuelta a España al eens gereden. Op de voorlaatste dag hebben we weer een tijdrit, wederom vooral vlak en niet erg technisch. En dan gaan we naar Parijs. Ik denk dat het een erg uitdagende Tour wordt.”