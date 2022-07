Tadej Pogacar over opgaves Roglic en Kruijswijk: “Je wilt niet dat tegenstanders zo uitvallen”

Tadej Pogačar kwam in de vijftiende etappe van de Tour de France in het peloton over de finish en ging als de nummer twee in het algemeen klassement de rustdag in.

“Het was heel warm en ook wat saai. Een kortere etappe was vandaag fijn geweest”, vertelde de Sloveense kopman van UAE Emirates na afloop. “Tegen het einde was het nogal hectisch en voor de laatste klim waren meerdere valpartijen. Gelukkig waren we er niet bij betrokken. Het ging volle bak op de klim, en daarna ging het hard naar de finish. Ik ben blij met vandaag.”

Pogačar zag geletruidrager Jonas Vingegaard twee belangrijke krachten kwijtraken in de vijftiende rit. Primož Roglič verscheen niet meer aan de start om de blessures die hij had opgelopen in de vijfde rit, te laten herstellen. Steven Kruijswijk gaf op na een valpartij en moest worden afgevoerd met een ambulance.

De tweevoudige Tour de France-winnaar wilde het geen goed nieuws noemen dat de concurrentie op die manier werd verzwakt. “Je wilt nooit dat tegenstanders op die manier uitvallen. Ik weet hoe het voelt, want we verloren Vegard Stake Laengen en George Bennett in de eerste week, iets waar je niets aan kunt doen. Het is niet leuk, maar we blijven doorgaan.”