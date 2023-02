Tadej Pogacar opnieuw aan het feest: “Het was een perfecte aankomst”

Tadej Pogacar heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Sloveen was de beste op de punchaankomst in Alcalá la Real. “Het was een perfecte aankomst”, aldus de tweevoudig Tourwinnaar.

Pogacar had niet direct een doel gemaakt van een tweede ritzege op rij. “We gingen niet echt voor de ritzege, eerlijk gezegd. Maar iedereen wilde in de kopgroep zitten, dus het was vollebak koers vanaf de start. Op de voorlaatste klim viel Bahrain vol gas aan. Ik moest reageren, dus daarna zat ik vooraan. Daarna probeerde ik alle aanvallen te beantwoorden.”

Vrijdag staat er opnieuw een rit voor de puncheurs op het programma. Kan Pogacar opnieuw toeslaan? “Ik weet niet wat morgen brengt, maar we gaan proberen om er zo’n relaxed mogelijke wedstrijd van te maken. Maar zoals je ziet, willen alle teams koers maken. Wij kunnen niet teveel energie verspillen, dus we zullen zien hoe morgen hoe de ploegen het morgen aanpakken.”

