Tadej Pogacar zet zegereeks voort op steile aankomst in Ruta del Sol

Tadej Pogacar is in 2023 nog steeds ongeslagen. De Sloveen, die maandag zijn seizoen begon met een zege in de Jaén Paraíso Interior en woensdag de openingsrit van de Ruta del Sol won, was donderdag opnieuw succesvol in de Spaanse rittenkoers. Op de punchaankomst in Alcalá la Real klopte hij Enric Mas en Santiago Buitrago.

In de tweede etappe van de Ruta del Sol hoefden de renners een stuk minder hoogtemeters te overwinnen dan op dag één, maar gemakkelijk was de rit van donderdag geenszins. In de finale wachtte eerste de Puerto de la Hoya de Charilla – met loeisteile stroken – en de slotkilometer in Alcalá la Real liep ook aan 11,5% omhoog. Voer voor de puncheurs dus. Zou Tadej Pogacar opnieuw toeslaan?

Razendsnel openingsuur

In de openingsfase van de rit ontstond een sterke kopgroep van twaalf renners. Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Iván García Cortina, Nelson Oliveira (Movistar), Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Davide Bais (EOLO-Kometa), Frederik Frison (Lotto Dstny), Aaron Van Poucke, Alex Colman (beiden Flanders-Baloise), Alessandro Covi (UAE Emirates), die vorig jaar won in Alcalá la Real, reden een minuut voorsprong bijeen.

INEOS Grenadiers, dat in tegenstelling tot medeklassementsploegen UAE Emirates en Bahrain Victorious niemand mee had, probeerde de bres te dichten. Het leidde tot een razendsnel begin van de rit: in het eerste uur werd vijftig kilometer afgelegd. De achtervolging van de Britse formatie had uiteindelijk succes. Met nog honderd kilometer te gaan, vatte het peloton de ontsnappers weer in de kraag.

Nieuwe kopgroep met Teuns en Rota

Brent Van Moer (Lotto Dstny) en Geoffrey Soupe (TotalEnergies) reden vervolgens een tijdje voor de meute uit, maar ook zij kregen niet echt de ruimte. De groep die daarna ging lopen, leek meer kans van slagen te hebben. Vluchters van het eerste uur Mohoric, Juul-Jensen en Bais gingen dit keer op pad met Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Lorenzo Rota, Georg Zimmermann (beiden Intermarché-Circus-Wanty), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) en Antonio Nibali (Astana Qazaqstan).

Teuns en Rota waren de bestgeklasseerde renners vooraan. Zij stonden beiden op twee minuten en 41 seconden van Pogacar. UAE Emirates kon de teugels dus niet al te veel laten vieren en nam zijn verantwoordelijkheid dan ook in het peloton. Het team van Pogacar bracht de voorsprong van de negen, die eerder was opgelopen tot meer dan twee minuten, terug tot minder dan twee minuten aan de voet van de Puerto de la Hoya de Charilla.

Landa valt aan, Pogacar countert

Op deze zwaarste beklimming van de dag gebeurde van alles. Vooraan werd de kopgroep stevig uitgedund onder het gebeuk van Teuns: enkel Mohoric, Rota en Zimmermann konden hem volgen. In het peloton zagen we ondertussen een versnelling van Mikel Landa, de nummer twee van het klassement. Pogacar was echter alert en zat meteen in het wiel van de Spanjaard. Later nam de geletruidrager over en bracht hij de coureur van Bahrain Victorious in de problemen.

Terwijl Landa terugzakte tot bij een groepje met zijn ploeggenoot Santiago Buitrago, Enric Mas en Carlos Rodríguez, maakte Pogacar de sprong naar voren. Voor de top van de Puerto de la Hoya de Charilla zat hij bij de vier aanvallers. In de (gevaarlijke) afdaling kwam er echter weer een hergroepering: de achtervolgers konden terugkeren bij Pogacar en co. Mohoric nam vervolgens de leiding in deze afzink.

Punchen in Alcalá la Real

Even sloeg de Sloveen van Bahrain Victorious een gaatje, maar eenmaal beneden, sloten de acht anderen weer aan. Het ging vervolgens en groupe naar Alcalá la Real. Net voordat deze plaats bereikt werd, kwamen vanuit de achterhoede drie renners terug: Tao Geoghegan Hart, Damiano Caruso en Rafal Majka. Net op dat moment gaf Rota er een lap op. Toen de Italiaan tot de orde was geroepen, viel zijn ploeggenoot Zimmermann aan. Ook zijn poging was zonder succes.

In de laatste, lastige kilometer ging Mohoric als eerste aan. Hij kon zijn inspanning niet volhouden. Daarna was het wachten tot de laatste honderden meters, waar het asfalt overging in keitjes. Hier scheidden Pogacar en Mas zich af van de rest. Zij reden een tijdje zij aan zij omhoog, maar in de ultieme slotfase bleek Pogacar de sterkste. Mas brak en moest nog enkele seconden toegeven op de tweevoudig Tourwinnaar, die zijn derde zege van 2023 boekte. Vorig seizoen sloot hij bovendien af met twee overwinningen.