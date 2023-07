Tadej Pogacar neemt rustpauze na slopende Tour de France

Tadej Pogacar staat dit weekend toch niet aan de start van het EK klimtijdrijden. De Sloveen neemt na een slopende Tour de France een rustpauze.

“Na de Tour hebben we besloten dat het momenteel het beste voor me is om een pauze te nemen. Daarom gaat het me niet lukken om aan de start te staan van het EK klimtijdrijden”, doet Pogacar zijn verhaal.

Hoe het programma van Pogacar er verder uitziet, weet hij op dit moment nog niet. “Na de pauze, zie ik wel verder. Rust is op dit moment het belangrijkste.”

De coureur van UAE Team Emirates zal op het ‘EK Grimpeurs’ wel juichen voor zijn ploeggenoot Felix Grosschartner. “Ik wil hem veel succes wensen. Na zijn prestatie in de Tour is hij denk ik de grote favoriet. Ik zal voor hem juichen.”