Tadej Pogacar na zege in Waalse Pijl: “Raak niet verveeld van winnen”

Tadej Pogacar schreef vanmiddag ook de Waalse Pijl op zijn naam. De Sloveen is aan een uitzonderlijk voorjaar bezig, met ook zeges in de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race. “Of ik winnen niet saai begin te vinden? Nee, natuurlijk niet. Daar raak je nooit van verveeld”, vertelt de winnaar na afloop.

“Ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. Ik ben echt dankbaar voor alles wat me overkomt. Vandaag heb ik tijdens de wedstrijd al vier of vijf keer gedacht: wat heb ik toch een team voor me rijden. Als je dat denkt, dan moet je het wel afmaken. Ik kreeg echt een boost van ze.”

Pogacar won de Waalse Pijl uiteindelijk door te wachten, te wachten en uiteindelijk een aanval van Romain Bardet te counteren. “Dit was het plan, ja. We wilden er wel een zware koers voor de Muur van maken, maar na een hele dag op kop waren de jongens ook al erg moe.”

“Het was een heel nerveuze dag en ik ben blij dat ik op de fiets ben blijven zitten. Op een moment kwam ik bijna ten val”, eindigt de winnaar, die zondag ook aan de start staat van Luik-Bastenaken-Luik.