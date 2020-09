Tadej Pogačar na tijdsverlies: “De Tour is nog niet voorbij” woensdag 16 september 2020 om 20:15

Tadej Pogačar leed een gevoelig tijdsverlies in de etappe naar Méribel, waar werd gefinisht op de Col de la Loze. De Sloveen zag gele trui Primož Roglič nog eens zeventien seconden uitlopen met nog vier dagen voor de boeg. Toch is de Tour voor de UAE-renner nog geen uitgemaakte zaak.

“Ik verloor een paar seconden op een echt zware klim”, liet Pogačar na de aankomst weten via zijn ploeg UAE Emirates. De jonge Sloveen kon lang mee op de slotklim, maar moest passen bij versnellingen van Miguel Ángel López en Primož Roglič. “Ik heb mijn best gedaan. Het team heeft alles gegeven en we pakten de derde plaats op de dag dat het erop aankwam.”

Morgen is de laatste kans voor de klimmers om het verschil te maken als over de Roselend, de Saisies, de Aravis en de Montée du plateau des Glières naar La Roche-sur-Foron wordt gekoerst. Pogačar: “Morgen zijn we weer klaar voor wederom een zeer zware etappe en dan is er zaterdag ook nog de tijdrit. De Tour is nog niet voorbij en er kan nog van alles gebeuren.”