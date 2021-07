Tadej Pogacar: “Morgen is de zwaarste dag van deze Tour”

De gele trui van Tadej Pogačar kwam dinsdag niet in gevaar. Wel moesten de favorieten in de finale alert zijn nadat Jumbo-Visma een bommetje liet vallen. “Eigenlijk weet ik niet wat we aan het doen waren tijdens die laatste versnelling. We konden gewoon blijven volgen”, reageert de leider met gefronste wenkbrauwen.

Na een lastige openingsfase, waarin Pogačar zichzelf ook nog even liet zien, gaf het peloton veertien koplopers een vrijgeleide. “Het was een heel zware dag”, blikt de geletruidrager terug. “We begonnen in koud weer en een grote groep wilde wegrijden. De eerste twee uur waren echt vol gas. Daarna konden we wat rust pakken, maar de laatste kilometers gingen weer behoorlijk snel.”

De kopman van UAE Emirates kijkt al uit naar de zeventiende rit, de bergetappe naar de Col du Portet. “Morgen is de zwaarste dag van deze Tour. We gaan zien hoe dat verloopt. Ik heb een verkenning gedaan van de ritten van morgen en overmorgen, dus ik ken de beklimmingen. Het zou eigenlijk beter zijn als ik ze niet gezien had”, lacht Pogačar. “Ik zie niet tegen die beklimmingen op, maar weet wel dat het een heel zware dag wordt.”