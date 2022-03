Tadej Pogacar: “Mohoric zei op voorhand dat ik hem niet moest proberen volgen in de afdaling”

Tadej Pogačar toonde vanmiddag in Milaan-San Remo nog maar eens zijn klasse. De Sloveen reed uiteindelijk naar een vijfde plek, landgenoot Maten Mohorič won. “Ik durfde Mohorič gewoon echt niet te volgen in de afdaling, hij nam veel risico’s.”

“Ik ben blij, we hebben een goede race neergezet als team. We hebben pro-actief gekoerst vandaag. Matej Mohorič verdiende de overwinning vandaag. Voor de race vertelde hij mij dat ik hem niet moest proberen volgen in de afdaling. Ik antwoordde hem dat ik me ervan bewust was dat dat zeer moeilijk zou zijn, aangezien ik weet dat hij soms als een gek naar beneden rijdt. Zeker wanneer ik wist dat hij met een speciaal zadel rondreed, wist ik dat het onmogelijk zou zijn om hem te volgen.”

Mohorič nam na de aanvallen van Pogačar op de Poggio het heft in handen met een ijzersterke demarrage in de afdaling. “Toen hij mij voorbijstak in de afdaling zag ik direct dat hij grote risico’s aan het nemen was. Hij was aan het driften en ging zelfs af en toe naast de weg rijden. Ik durfde hem gewoon niet te volgen”, vertelde hij op de website van zijn ploeg.

“Wat we vandaag getoond hebben als team is een zeer goed teken voor de aankomende koersen en ook voor de volgende edities van Milaan-San Remo natuurlijk. Het was een heel leuke klassieker om te rijden. Nu volgen er drie dagen rust voor mij”, aldus Pogačar.