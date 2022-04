Tadej Pogacar: “Lange afstand en koude weer in mijn voordeel zondag”

Tadej Pogacar zou zichzelf naar eigen zeggen geen vier sterren geven, maar hij is wel gretig. “Mijn winstkansen? Ik start in elke koers om te winnen”, aldus de Sloveen op een persconferentie voor aanvang van de Ronde van Vlaanderen van zondag.

Het zal zondag nog maar zijn tweede profkoers over kasseien zijn, maar de renner van UAE Emirates heeft wel vertrouwen. “De kranten zijn genereus met het aantal sterren dat ze me geven, maar als ik alles goed doe kan ik wel vooraan zitten. De vorm is alleszins goed.” Dat de koers meer dan 250 kilometer lang is schrikt hem niet af, integendeel zelfs: “Die lange afstand is volgens mij in mijn voordeel, hetzelfde geldt voor het koude weer.”

“De korte klimmetjes zijn heel tricky en nerveus. Ook het positioneren vind ik toch ook erg zwaar, dat was echt wel een shock voor het lichaam en het hoofd (mentaal, red.). Ik wil niet nog eens te ver naar vanachter zitten en dan achter de feiten aanlopen. Maar als er iets zou misgaan morgen heb ik nog altijd Matteo (Trentin, red.) bij me.”

Achter de feiten aanlopen, dat overkwam de Sloveense winnaar van de Tour woensdag in Dwars door Vlaanderen. Pogacar zat te ver op het moment dat de ontsnapping wegreed en kon vervolgens het gat naar de kopgroep niet meer dichten. “Het was zeer nerveus en hectisch, ook met die valpartijen. Constant moest je opletten, vechten voor je positie, de klimmetjes naar boven sprinten”, aldus Pogacar in gesprek met onder andere CyclingNews.