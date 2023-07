Tadej Pogacar kruipt naar Vingegaard toe: “Ik ben superblij na vandaag”

Tadej Pogačar gaat niet met 25 seconden achterstand, maar met 17 seconden achterstand de tweede week van de Tour de France in. De kopman van UAE Emirates wist op de steile Puy de Dôme acht seconden terug te pakken op de Deense geletruidrager. “Het mag dan wel geen overwinning zijn, het is wel een kleine zege”, zo bekijkt Pogačar het in het flashinterview.

“Ik ben superblij na vandaag”, gaat hij verder. “Ik was redelijk relaxed tot de slotklim en ik voelde meteen dat mijn benen goed waren. Ik heb wel gewacht tot de laatste 1,5 kilometer. Toen ik mijn aanval inzette, zag ik zijn schaduw op de weg in mijn zog. Hij volgde en probeerde mijn versnelling te volgen. Omdat ik mij goed voelde, bleef ik pushen tot ik een gat had geslagen. Vanaf dat moment bleef ik maar gaan.”

Pogačar baalt dat hij niet kon strijden om de ritwinst en de bonificaties op Puy de Dôme. “Wielrenners willen elke wedstrijd winnen. Het is jammer dat de kopgroep zoveel ruimte kreeg, al waren er geweldige renners in die groep die ook zo’n zege verdienen. We hebben van vorig jaar geleerd dat we niet elke etappe op de ritzege moeten jagen”, weet hij ook.

“De Puy de Dôme was heel mooi en zou nog mooier zijn met toeschouwers langs de kant. Ik was vooraf een beetje bang voor de klim, omdat het zo steil en zwaar zou zijn. Maar het voelde alsof we naar boven vlogen”, lacht hij. “Mijn familie was hier en ik ben blij om ze weer te zien. En omdat er niet zoveel mensen waren op de top, kon ik wat met ze praten.”

