dinsdag 5 september 2023 om 14:43

Tadej Pogacar komt dit seizoen nog drie keer in actie

Tadej Pogacar zal dit jaar nog drie keer te zien zijn in wedstrijdverband. De Sloveen zal eind september en begin oktober nog drie Italiaanse najaarskoersen betwisten. De renner van UAE Emirates zet na de Ronde van Lombardije dan een punt achter zijn wielerseizoen.

De laatste keer dat we Pogacar in actie zagen, was een kleine maand geleden op het WK in het Schotse Glasgow. De dubbele Tourwinnaar deed in de wegrit mee om de wereldtitel, maar moest zijn meerdere erkennen in een ontketende Mathieu van der Poel. Pogacar wist op ruime achterstand nog wel naar de bronzen medaille te sprinten. Op het WK tijdrijden kwam hij dan weer niet in het stuk voor: Pogacar kwam niet verder dan een 21ste plek.

De 24-jarige renner besloot na de mondiale titelstrijd een rustperiode in te lassen, maar de alleskunner zal dit seizoen nog wel te bewonderen zijn in het tenue van UAE Emirates. Pogacar komt nog drie keer in actie op Italiaanse bodem, om precies te zijn in de Giro dell’Emilia (30 september), Tre Valli Varesine (3 oktober) en de Ronde van Lombardije (7 oktober). Dat heeft hij laten weten in gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Pogacar reed vorig jaar ook het drieluik Giro dell’Emilia-Tre Valli Varesine-Ronde van Lombardije en dat pakte zeer goed uit. In de Giro dell’Emilia moest hij nog zijn meerdere erkennen in Enric Mas, maar daarna volgden zeges in Tre Valli Varesine en ‘Il Lombardia’. De Sloveen hoopt de komende weken nog naar een laatste vormpiek te groeien, in de hoop voor een derde keer ‘De koers van de vallende bladeren’ te winnen.