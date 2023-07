Tadej Pogacar kijkt uit naar speciale rit op Puy de Dôme: “Waarschijnlijk spat de koers weer uiteen”

In de rit naar Limoges werd Tadej Pogačar gerekend tot een van de outsiders voor de winst. In de zware sprint kwam de Sloveen niet verder dan de tiende plek, maar morgen lijkt de kopman van UAE Emirates meer kans te hebben. “Het is een speciale etappe”, blikt Pogi vooruit op de negende etappe. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De achtste rit van de Tour leek er eentje die zomaar eens ook voor Pogačar kon zijn. Aan de meet kwam de Sloveen echter tekort ten opzichte van de echte sprinters. “Het was een lastige finale. Zeker met de warmte van vandaag. Het was een chaotische finale en Matteo Trentin bracht mij goed van voren, maar ik had niet de sprintersbenen”, lacht de drager van de witte trui.

De rit van morgen lijkt meer op het lijf geschreven van Pogačar. De aankomst op de legendarische Puy de Dôme belooft spektakel. “Het zal voor iedereen een nieuwe ervaring worden. Het is morgen een speciale etappe en het zal weer super zwaar zijn. Waarschijnlijk spat de koers weer uit elkaar.”

Ten slotte staat de Sloveen ook stil bij het uitvallen van Mark Cavendish. Pogačar hoopt stiekem dat de Britse sprinter toch een jaartje langer door zal gaan. “Het is echt zonde dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Zeker na zijn tweede plaats van gisteren. Ik denk dat iedereen wilde dat hij nog een zege erbij kreeg. Hij zegt dat het zijn laatste jaar is. Nu hoop ik eigenlijk van niet.”

