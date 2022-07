Tadej Pogacar kijkt uit naar etappe naar Mende: “Hitte was wel zwaar gisteren”

Tadej Pogacar kende vrijdag een relatief rustige dag in het peloton. De Sloveen staat momenteel op een tweede plaats in het algemeen klassement, op twee minuten en 22 seconden van leider Jonas Vingegaard. “Ik heb de klim naar Mende nog nooit gereden”, vertelde Pogacar over de rit van zaterdag.

“Het was geen gemakkelijke dag, maar het was wel vrij rustig voor ons in het peloton. Dat is wel aangenaam om eens een rustigere dag te hebben”, vertelde de renner van UAE Emirates na afloop van etappe dertien in het flashinterview. “Al was de hitte wel zwaar. De benen reageerden de hele dag wel goed op de heuvels, dat was goed.”

Zaterdag krijgt Pogacar een nieuwe kans om Vingegaard aan te vallen in de strijd om de gele trui. “Het zal een explosieve en lastige etappe worden. Ik heb de klim naar Mende nog nooit naar omhoog gereden, maar de beelden die ik zag, zagen er allemaal goed uit. Het zal interessant worden, maar ik weet niet of er echt kansen liggen voor klassementsmannen.”