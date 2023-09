woensdag 13 september 2023 om 08:36

Tadej Pogacar keert vandaag al terug in koers: “Voel me weer fris en gretig”

Tadej Pogacar zal vandaag voor het eerst sinds de wereldkampioenschappen wielrennen weer een rugnummer opspelden. De Sloveen was al aangekondigd voor de Coppa Sabatini van aankomende donderdag, maar zal vandaag ook in actie komen in de Giro della Toscana.

De tweevoudige Tourwinnaar zal de komende weken met de Giro della Toscana, Coppa Sabatini, Giro dell’Emilia (30 september) en Tre Valli Varesine (3 oktober) enkele Italiaanse najaarswedstrijden betwisten in aanloop naar de Ronde van Lombardije op zaterdag 7 oktober.

“Ik was na het WK toe aan een pauze, maar voel me nu weer fris en gretig om deze laatste periode in Italië aan te vatten”, blikt de renner met zijn ploeg UAE Emirates vooruit naar de komende weken. “Het Italiaanse najaar is altijd een van mijn favoriete periodes van het wielerjaar. Er heerst in aanloop naar de Ronde van Lombardije altijd een geweldige sfeer.”

Pogacar zal vandaag in de Giro della Toscana aan de zijde koersen van zijn ploeggenoten George Bennett, Felix Großschartner, Davide Formolo, Jan Christen, stagiair Gal Glivar en de Nederlander Sjoerd Bax.

Monte Serra als scherprechter

In de Giro della Toscana rijden de renners vandaag van en naar Pontedera. In de laatste negentig kilometer trekt het peloton tot twee keer toe over de Monte Serra, een klim van 9,3 km aan 6,6%. Eenmaal op de top van de tweede passage, is het nog goed dertig kilometer tot de finish.