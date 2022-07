Tadej Pogacar kan alleen maar bidden en hopen

Analyse

Maandagavond meldde de Tour de France-organisatie nog triomfantelijk dat alle 700 Covid-sneltesten bij de renners en de stafleden van de ploegen negatief waren. Een nacht later bleken toch drie renners positief te testen bij interne controles en greep ASO direct in door de paddock waar de teambussen staan bij de start af te sluiten voor media en VIP-gasten van ploegen en sponsors. Covid kan op deze Tour alsnog een zwaardere stempel drukken dan tien bergen van de hors-categorie achter elkaar.

Statistisch kan het niet dat alle ruim 700 sneltesten gedaan zondagavond na de rit in Chatel en maandag in de ochtenduren in Morzine negatief zijn. Een controle met de Franse slag of zijn er positieve uitslagen linea-recta naar de prullenbak gegaan? Het economische belang van de Tour de France met haar enorm grote toeristische waarde is immers voor héél Frankrijk belangrijk.

Niemand in het Tour-peloton neemt de uitslag van die algemene Covid-test van de organisatie dan ook serieus. Of het nu de renners of de teamartsen zijn, ze nemen het met een korreltje zout.

En ook de nieuwe maatregel die de Tour-organisatie gistermiddag in liet gaan… Wat heeft het voor een doel om de paddock bij de start te sluiten en bij de finish open te laten. Alsof het virus in de namiddag niet kan toeslaan. Het is hopen dat er geen van de kopstukken deze ronde besmet raakt. Al heeft UAE Emirates, de ploeg van gele truidrager Tadej Pogacar, inmiddels al rake Covid-klappen opgelopen.

Het raakte afgelopen donderdag al Vegard Stake Laengen kwijt, de man die in de bergritten in de valleien tussen de bergen het nodige werk moest opknappen. Gisterochtend kon ook George Bennett zijn koffer inpakken, terwijl Rafal Majka ternauwernood ontsnapte. Laengen en Bennett hadden gedurende de pandemie nog nooit Corona gehad.

Besmettingsgevaar

Majka kende geen klachten en na analyse van zijn PCR-test bleek dat er een zeer laag risico is dat hij de besmetting op anderen kan overbrengen. Een situatie die vergelijkbaar is met het geval van Bob Jungels die vlak voor de Tour-start in Kopenhagen positief testte, maar ook mocht starten.

Volgens het UCI-protocol beslissen vervolgens de dokter van het betrokken team, de corona-arts van de wedstrijdorganisatie en de medisch directeur van de UCI of een renner mag starten. Dit medische team gaf hem toestemming om de wedstrijd te vervolgen.

Artsen van andere ploegen zeiden bij een navraag dat ze zich konden vinden in deze beslissing.

Hoewel Majka ontsnapte, staat de ploeg van Pogacar onder hoogspanning. Het is duidelijk dat het corona-virus ronddwarrelt binnen UAE Emirates. Er moet behoorlijk veel schrik zijn dat er nog meer renners besmet zijn geraakt, want zij zitten iedere dag gezamenlijk in de teambus en aan tafel. Nog meer knechten kan Pogacar nauwelijks missen in zijn strijd om de gele trui te verdedigen tegen de sterke collectieven van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. Hoewel de jonge Sloveen als een Superman op de fiets rijdt, bleek begin februari dat hij niet immuun voor Covid is. Dus bij deze nieuwe variant van omikron loopt ook hij weer gevaar.

Drie dagen geleden zei Pogacar al tegen de Franse sportkrant l’Equipe dat hij Covid als een echte zorg ziet: “We testen onszelf om de drie dagen, sommigen van ons zelfs om de twee dagen. Vegard was ’s avonds negatief en kreeg ’s nachts keelpijn. De volgende test de volgende ochtend was positief. Zo snel kan het gaan.”

Voorzorgsmaatregelen

“Ik denk dat we in ons team goede voorzorgsmaatregelen nemen. We houden de hygiëne hoog en we slapen alleen in de kamers. We proberen ook in het hotel zo veel mogelijk alleen te zijn. Iedereen leeft eigenlijk in zijn eigen bubbel. Het is zorgwekkend, stressvol en ik hoop dat we overleven tot Parijs. Ja, het is nu echt een verontrustende situatie. Covid kan alles verpesten in deze Tour.”

De een zijn dood is de ander zijn brood. Bij Jumbo-Visma leefden ze mee met de tegenslagen van hun grote concurrent, maar ondertussen zien ze wel een betere kans om Pogacar te isoleren. “Wij zijn heel streng in het naleven van de voorzorgsmaatregels om Covid buiten de ploeg te houden”, benadrukte Vingegaard na de cooling-down na de rit in Megève.

“Tot dusver zijn we erin geslaagd dat niemand besmet is geraakt. We zijn nog met z’n achten in de Tour en iedereen maakt nog een sterke indruk. Natuurlijk is het nu een groot voordeel dat we nog compleet zijn”, zag de jonge Deen ook kansen door de verzwakte positie bij UAE Emirates.

Bij Jumbo-Visma concludeerden ze in de rit naar Chatel al dat ze bergop numeriek sterker zijn doordat vijf van hun renners (Benoot, Kruijswijk, Kuss, Roglic en Vingegaard) zich lang in de eerste groep handhaafden. Juist nu moet er een situatie komen om de ploeg van de gele trui onder druk te zetten. Primoz Roglic lijkt dan de aangewezen persoon om de komende dagen op de voorlaatste col in de aanval te gaan. Dat betekent dat hij op de Galibier (woensdag) en Croix-de-Fer (donderdag) zijn duivels al zou moeten ontbinden.

Handen in elkaar slaan

De vraag is of Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers nu niet de handen in elkaar moeten slaan. Adam Yates slaat dat niet af. “Als Jumbo dat wil, waarom niet. Maar we hebben nog niet gesproken om samen te werken tegen Pogacar.” Geraint Thomas: “Ik ga Primoz Roglic niet bellen. Maar als zich in de koers een situatie voordoet waar we allebei baat bij hebben, dan zou die samenwerking spontaan kunnen ontstaan.”

Het lijkt dan ook verstandig dat de ploegleiding van beide teams toch al eens met elkaar bellen om in ieder geval in de wedstrijd snel te kunnen schakelen. Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma concludeerde het op de rustdag in Morzine al in een interview met WielerFlits: “Pogacar staat volledig onder druk.”

Met Covid dat genadeloos hard in de ploeg van Pogacar lijkt toe te slaan is de situatie voor de tweevoudig Tour-winnaar er geenszins makkelijker op geworden.

