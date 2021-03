Tadej Pogacar: “Ik wil vandaag alleen maar de leiderstrui behouden”

Zonder ongelukken pakt Tadej Pogačar vandaag de eindzege in Tirreno-Adriatico. De Sloveen verdedigt een voorsprong van 1.15 minuut op Wout van Aert in de afsluitende tijdrit van 10,1 kilometer in San Benedetto del Tronto.

De renner van UAE Emirates keek gisteren, na afloop van de voorlaatste etappe, al even vooruit naar de beproeving tegen de klok. “Ik hoop een goede tijdrit te rijden. Dit jaar krijgen we in bijna elke rittenkoers een tijdrit voorgeschoteld en dus is het een goede test richting de komende wedstrijden”, aldus Pogačar.

Dat de nog altijd maar 22-jarige ronderenner een goede tijdrit kan afwerken, hebben we onlangs nog gezien in de UAE Tour. Pogačar wist na een biljartvlakke tijdrit van dertien kilometer de vierde tijd te klokken, op slechts 24 seconden van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Pogačar: “Het is ook dinsdag weer vlak, maar het is toch een andere tijdrit.”

“Er staan ontzettend veel tijdritspecialisten aan de start en er liggen wat verkeersdrempels op het parcours. Het is zaak om de focus vast te houden. Ik wil alleen maar de leiderstrui behouden.”