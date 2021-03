Starttijden individuele tijdrit Tirreno-Adriatico 2021

Dinsdag komt er een einde aan Tirreno-Adriatico. Traditioneel staat er een individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto op het programma. Klassementsleider Tadej Pogačar verdedigt een voorsprong van 1.15 minuut op Wout van Aert. De Sloveen gaat om 15.58 uur als laatste van start, Van Aert begint twee minuten eerder.

Het parcours heeft wel een grondige facelift ondergaan. Het startpodium is dit keer opgesteld bij het Stadio delle Palme en na zes haakse bochten komen de renners weer op het oude parcours, die ze dit keer wel in tegengestelde richting zullen afwerken. Na een passage langs de vuurtoren keren ze richting het oude stadion van Stadio Fratelli Ballarin. Dan is het niet ver meer naar de finish. Het tussenpunt ligt na 4,4 kilometer.

Om klokslag 13.00 uur is Attilio Viviani van Cofidis de eerste renner die van het startpodium rolt. Daarna volgen de renners om de minuut. De top-15 start om de twee minuten. Topfavoriet is wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, die om 14.30 uur begint aan zijn chrono.

Starttijden Nederlanders

13.15 uur – Niki Terpstra (Total Direct Energie)

13.18 uur – Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo)

13.42 uur – Bert-Jan Lindeman (Qhubeka ASSOS)

14.09 uur – Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

14.29 uur – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

14.41 uur – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

15.11 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

15.13 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Starttijden Belgen

13.21 uur – Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.25 uur – Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

13.26 uur – Frederik Frison (Lotto Soudal)

13.28 uur – Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix)

13.43 uur – Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

13.44 uur – Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.47 uur – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

13.48 uur – Dimitri Claeys (Qhubeka ASSOS)

13.53 uur – Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick-Step)

13.55 uur – Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

14.00 uur – Jenthe Biermans (Israel Start-Up Nation)

14.08 uur – Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

14.11 uur – Brent Van Moer (Lotto Soudal)

14.16 uur – Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

14.25 uur – Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.59 uur – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

15.05 uur – Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.10 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

15.48 uur – Tim Wellens (Lotto Soudal)

15.56 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Starttijden tijdritspecialisten

13.14 uur – Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

14.23 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

14.30 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

14.40 uur – Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)

14.43 uur – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

14.45 uur – Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

14.50 uur – Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

15.18 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

15.46 uur – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden top-10 algemeen klassement

15.40 uur – Simon Yates (BikeExchange)

15.42 uur – Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

15.44 uur – Romain Bardet (Team DSM)

15.50 uur – Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe)

15.52 uur – Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

15.54 uur – Mikel Landa (Bahrain Victorious)

