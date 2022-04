Tadej Pogacar: “Ik verwacht me vooraan in het peloton op elke berg”

Tadej Pogacar was onder de indruk van het publiek bij de startplaats in Antwerpen. De Sloveen van UAE heeft naar eigen zeggen veel vertrouwen in zijn eigen vorm, maar plaatst toch een kanttekening: “De kasseien vind ik echt wel tricky, we zullen zien.”

“Indrukwekkend hoor het publiek hier, ik ben zeer blij om hier te zijn”, aldus de winnaar van de Tour de France. “Ik heb veel vertrouwen in mijn vorm vandaag, maar de koers zelf is echt wel moeilijk. De kasseien en die korte klimmetjes zijn zeer tricky, het is natuurlijk helemaal anders dan wat ik gewend ben. We zullen wel zien wat het wordt.”

Woensdag reed de Sloveen achter de feiten in Dwars door Vlaanderen, uiteindelijk finishte hij als tiende in Waregem. “Ik kwam niet in de juiste groep in de finale omdat ik te ver zat in het peloton. Ik zat een tijdje daarvoor te ver naar achter en er was een valpartij voor mij, ik kon niet meer op tijd vooraan in het peloton geraken. Zo simpel is het.”

Pogacar heeft met Matteo Trentin een zeer ervaren renner bij hem in de ploeg. “Ja, hij is zeer belangrijk voor mij vandaag. Ik verwacht me dan ook vooraan in de koers op elke berg”, zei hij met een glimlach.