Tadej Pogacar: “Ik heb zin in de tijdrit”

Tadej Pogačar kijkt met plezier uit naar de eerste individuele tijdrit van de Tour de France. Woensdag gaat de titelverdediger en kopman van UAE Emirates als nummer zes van het klassement van start in de chrono. “Ik ben nu al volop aan het denken aan de tijdrit”, zei hij vlak na de finish in Fougères.

De sprintetappe naar Fougères overleefde Pogačar midden in het peloton. De Sloveen, drager van de jongerentrui, kwam als 28ste over de finish. “De rit was makkelijker dan die van gisteren, ook al ging het snel. Er was wat stress in het peloton, maar het was veel beter. Ik dacht ook nog helemaal niet aan morgen”, vertelt Pogačar.

“Maar sinds de finish ben ik volop bezig met de tijdrit. Ik heb er ook echt zin in. Ik zag vorige week voor het eerst het parcours. Het is een lastig parcours en is op maat voor de renners met power. Om een goede uitslag te rijden moet weten wanneer je moet pushen en wanneer je kan rusten”, geeft de Tour de France-winnaar aan.

Cruciaal

Bij France Télévision voegde Pogačar daar nog aan toe dat hij wel degelijk extra druk voelt sinds zijn Tourzege. “Maar de sfeer binnen de ploeg is goed. Niemand is gespannen”, stelt hij. “De tijdrit wordt heel belangrijk, misschien wel cruciaal. Het gaat veel omhoog en omhoog en is heel dynamisch, met ook een paar bochten in de stad.”

Pogačar gaat met een achterstand van 39 seconden op de gele trui van Mathieu van der Poel van start. Het verschil met nummer twee Julian Alaphilippe bedraagt 31 seconden voor de jonge Sloveen.