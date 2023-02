Tadej Pogacar had verre aanval gepland: “We hebben het perfect gespeeld”

Tadej Pogacar heeft in zijn eerste koers van 2023 indruk gemaakt. De Sloveen won maandag de Jaén Paraíso Interior na een solo van meer dan veertig kilometer. “Het seizoen zo beginnen is geweldig”, zei hij in het flashinterview na afloop.

UAE Emirates opende de finale op zo’n 45 kilometer van de streep, waarna Pogacar enkele kilometers later aan zijn solo begon. Ondanks materiaalpech in de finale, kwam hij met bijna een minuut voorsprong op Ben Turner over de streep. Tim Wellens pakte de derde plek voor UAE Emirates, terwijl Marc Hirschi nog vierde werd. “We worden eerste, derde en vierde. Het was fantastisch teamwork, we hebben het als UAE perfect gespeeld. Ik had niet blijer kunnen zijn”, aldus de tweevoudig Tour de France-winnaar.

Waarom begon Pogacar er zo vroeg aan? “We hadden veel man vooraan en we wisten dat de laatste klim voor de slotronde lastig was, dus we besloten na de verkenning van gisteren (zondag, red.) om hier te gaan. We zaten daarna in perfecte positie. Ik zat voorop en we hadden daarachter ook twee renners. Zelfs als ik teruggepakt zou worden, hadden we nog twee renners met frisse benen. Het plan was perfect.”