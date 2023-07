Tadej Pogacar grote blikvanger op allereerste EK klimtijdrijden

Tadej Pogacar is momenteel nog actief in de Tour de France, maar over ruim een week zal hij meedoen aan het ‘EK Grimpeurs’. Dit EK klimtijdrijden staat zondag 30 juli voor de allereerste keer op het programma. De St. Gotthard Pass vormt het decor voor de strijd om de gloednieuwe titel.

Het EK Grimpeurs is een open wedstrijd: iedereen kan zich er voor inschrijven. Er zijn wel verschillende categorieën, waarbij ook een onderscheid wordt gemaakt tussen licentiehouders en niet-licentiehouders (‘Cyclosportifs’).

Alle deelnemers leggen wel hetzelfde tijdritparcours af. Deze route begint in Airola, op 1.168 meter hoogte, en gaat in dertien kilometer naar de top van de St. Gotthard Pass (2.091 meter). Het gemiddelde stijgingspercentage is 7%. Het gaat om de Tremola-beklimming, met de bekende keitjes. Deze iconische helling zit ook regelmatig in de Ronde van Zwitserland.

Terwijl Pogacar de grote blikvanger is bij de elite mannen, zal Anna Kiesenhofer bij de elite vrouwen starten. De rest van het deelnemersveld is nog niet bekend.

