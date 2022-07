Tadej Pogacar grijpt de macht in zesde rit Tour: “Gele trui is bonus”

Met een uiterst venijnige sprint in Longwy greep Tadej Pogačar in de zesde etappe van de Tour de France de macht. De Sloveen was veruit de beste in de sprint heuvelop van een elitegroep en neemt de gele trui zo over van Wout van Aert. “Ik ben blij met de ritzege, alles extra is bonus”, zegt Pogačar.

“Elke keer dat ik win in de Tour wordt het leuker. Vandaag was zo zwaar, vanaf de start eerste twee uur was het gekkenhuis. En dan ging de sterkste man van het peloton in de aanval”, doelt de kopman van UAE Emirates op geletruidrager Van Aert. “Er reden heel veel renners achter hem aan en onze ploeg ook. Eerst dacht ik dat hij het ging redden, maar het peloton was toch sterker.”

Uiteindelijk werd Van Aert in de heuvelachtige finale teruggepakt en kwam Pogačar uit zijn kot. “Ik voelde me goed. De ploeg deed ongelooflijk werk om mij in positie te brengen. Maar ik ben zo blij”, legt hij uit. “Het was geen pure sprint, want op de laatste klimmetjes ging het heel hard. Het was heel zwaar en hectisch voor de slotklim. En ik gok dat ik wel goede benen had om het af te maken.”

“Dat ik de gele trui nu heb, vind ik niet erg. Ik ben blij met de zege en alles erbij is bonus”, aldus Pogačar, die nu vier seconden voorsprong heeft op Neilson Powless. Jonas Vingegaard is derde op 31 seconden.