Tadej Pogacar geeft statement af: “Ga naar huis bij positieve coronatest, óók als ik het geel draag”

Er is nogal wat te doen omtrent de coronaregels in de Tour de France 2022. Wanneer je positief test maar de concentratie besmettelijke virusdeeltjes laag is, hoef je niet naar huis. Zo kon Bob Jungels voorafgaand aan de Tour na een positieve test tóch starten en moest Guillaume Martin juist zonder klachten naar huis. Tadej Pogačar was daar maandagmiddag duidelijk over.

De Sloveense geletruidrager werd tijdens de persconferentie gevraagd naar zijn mening over de onduidelijke regels en of hij de koers zou verlaten bij een positieve test, ook als hij aan de leiding staat. “Als je positief test, zijn er een aantal punten die bepalen of je erg besmettelijk bent of niet. Het is dan niet goed voor ploeggenoten of stafleden om rondom onze bubbel te zijn, omdat iedereen dan een close contact is en toch gevaar loopt.”

Pogačar maakt daarom een statement. “Ik denk dat áls je positief test, dat het dan het beste is dat je naar huis gaat. Het maakt dan niet uit of je het geel draagt of niet, ook niet in mijn geval. Het is niet veilig, want je brengt de gezondheid van anderen in gevaar. Dat is slecht voor je en al helemaal omdat we dagelijks met elkaar koersen in zulke zware omstandigheden. Als je dan een virus bij je draagt, is dat gewoonweg niet gezond.”