Tadej Pogacar gaat tweede Tour winnen: “Het gevoel is helemaal anders”

“Ik probeer nu gewoon van elk moment te genieten. Ook tijdens de voorbijgevlogen tijdrit. Er stonden zoveel supporters langs de weg. Daardoor kon ik van elke kilometer genieten, ook al was ik enorm aan het afzien door de warmte. Ik was ontzettend blij toen ik over de finish kwam, ik kan het niet beschrijven.”

In de tijdrit zelf kon Pogacar niet meer voor de ritzege meedoen. Zeven renners waren in Saint-Emilion sneller dan de Sloveen. “Het was niet genoeg, maar ik heb mijn best gedaan en het is nog altijd een sterke prestatie voor mij en ik ben heel tevreden met het resultaat. Het was heel anders dan in de eerste tijdrit, toen er veel meer adrenaline door mijn lijf gierde.”

Allan Peiper

Een emotioneel weerzien voor Pogacar was er nog met Allan Peiper, die door ziekte niet mee kon naar de Tour de France en in België was achtergebleven. “Ik had hem sinds januari niet meer gezien, dus voor de start was dat wel emotioneel. Heel fijn om met zijn steun vandaag de rit af te werken. Ook met de steun van mijn ploeg, familie, vrienden en fans, natuurlijk.”