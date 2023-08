Tadej Pogacar gaat geld inzamelen voor hulp bij overstromingen Slovenië

Een mooi gebaar van Tadej Pogačar. De Sloveense wereldtopper gaat later deze maand geld inzamelen voor de slachtoffers van de recente overstromingen in zijn thuisland Slovenië, door foto’s te maken met fans en handtekeningen uit te delen. Er gaat minimaal 10.000 euro naar het goede doel.

“Zoals velen van jullie op het nieuws hebben gezien de afgelopen weken, is Slovenië getroffen door verwoestende overstromingen in grote delen van het land”, schrijft Pogačar op sociale media. Door de hoge waterstanden en de vele neerslag gold code rood in meerdere delen van Slovenië. Veel mensen moesten geëvacueerd worden en zeker zes mensen zijn om het leven gekomen door het noodweer.

Om geld in te zamelen voor de hulp gaat Pogačar op woensdag 23 augustus handtekeningen zetten en foto’s maken met fans. Vanaf 18.00 uur is hij op het Congresplein in Ljubljana. “Voor elke foto en handtekening doneren we 10 euro aan het goede doel om te helpen bij de overstromingshulp. We gaan hoe dan ook 10.000 euro doneren”, aldus Pogi.

De Europese Unie heeft eerder deze week bekendgemaakt al 400 miljoen euro steun te geven voor hulp.

