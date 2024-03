maandag 18 maart 2024 om 12:35

Tadej Pogacar debuteert vandaag in Ronde van Catalonië: “Wil elk jaar weer andere koersen doen”

Twee dagen nadat hij op het podium stond van Milaan-San Remo, staat Tadej Pogacar alweer aan de startlijn van de Ronde van Catalonië. Het is zijn enige rittenkoers in aanloop naar de Giro d’Italia. Voor de start van de openingsrit legde hij bij Cycling Pro Net uit waarom hij dit voorjaar juist deze meerdaagse betwist.

“Het is een ronde die me zou moeten liggen, met mooie beklimmingen”, aldus Pogacar. “Ik heb deze wedstrijd ook nog niet eerder gedaan, in tegenstelling tot andere rittenkoersen. Ik wil elk jaar weer andere koersen doen.”

De Sloveen is gemotiveerd om bij zijn debuut in de Ronde van Catalonië meteen te schitteren. “Ik heb altijd zin om nieuwe koersen te doen. Zeker hier, in dit mooie weer en met goede wegen. Ik verwacht dat het een leuke wedstrijd wordt.”

“Hopelijk gaat het in het begin wel wat rustiger”

Pogacar is de absolute topfavoriet voor de eindzege, maar wil het zelf eerst nog een beetje aankijken. “Laten we zien hoe het vandaag en morgen zal gaan, maar we zijn klaar om te strijden tegen wie dan ook.”

Nadat hij als derde eindigde in Milaan-San Remo, reisde Pogacar zondag af naar Catalonië. “Het was gisteren een gemakkelijke reis hier naartoe, waarna we een een rustig trainingsritje hebben gedaan. Het weer is ook mooi, dus het gaat allemaal goed. Hopelijk gaat het in het begin van de rit wel wat rustiger, maar we kunnen een zware finale verwachten. Lets go.”