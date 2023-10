zaterdag 7 oktober 2023 om 13:18

Tadej Pogacar: “De finale zal lastig te controleren zijn”

Tadej Pogacar kan vanmiddag zijn derde overwinning op rij in de Ronde van Lombardije pakken. De Sloveen beet in de vier afgelopen Italiaanse eendagskoersen telkens in het zand, maar in de Giro dell’Emilia kon hij Primoz Roglic wel lang bedreigen.

“De benen waren goed de afgelopen weken, maar het zal weer een zware koers worden. Lombardije is altijd een van de zwaarste wedstrijden op de wielerkalender. Een lange dag, met veel klimkilometers. Het is afwachten hoe het zal gaan”, zegt Pogi bij Cycling Pro Net bij de start.

Gevraagd naar zijn grootste concurrenten, moet Pogacar niet lang nadenken. “Remco Evenepoel en Primoz Roglic zullen er dicht bij zijn. Maar er zullen ook andere renners zijn die het op een andere manier gaan proberen, door van al wat verder weg te rijden. Daarom denk ik dat de finale lastig te controleren zal zijn. Veel renners zullen al op hun tandvlees zitten, wat dan weer kansen biedt aan anderen om ons te verrassen. Wij moeten daar op anticiperen door ook Hirschi en Yates in de strijd te gooien.”