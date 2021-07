Tadej Pogacar: “De benen voelden nog wat moe van gisteren”

Tadej Pogačar kwam in de negentiende rit van de Tour de France in het peloton over de streep, op twintig minuten van landgenoot Matej Mohorič die na een lange vlucht wist te winnen. De Sloveen van UAE Emirates verbaasde zich over het wedstrijdverloop.

“Er waren een paar valpartijen aan het begin van de etappe en ook scheurde het peloton een paar keer. Het is echt niet leuk om een etappe zo te beginnen”, blikte Pogačar terug op de etappe naar Libourne. “We konden het peloton een tijdje rustig houden, maar na de tussensprint werd volledig overgeschakeld op de aanvalsmodus. Het was een vreemde koers. Toen de kopgroep vervolgens wegreed, keerde de rust terug.”

De Sloveen stond op het podium met Eddy Merckx. “Het is een eer om met Eddy Merckx op het podium te staan. Hij is een held in de wielersport. Ik zie mijzelf niet als een held, maar ik hoop dat ik veel kinderen kan inspireren om te fietsen en dat ze genieten van mijn prestaties. Het is leuk dat de wielersport in Slovenië zo’n grote vlucht neemt. We wilden altijd al dat het fietsen succesvol werd in Slovenië. Als ik thuis ben, is het fantastisch om te zien hoeveel nu wordt gefietst.”

Morgen wacht Pogačar en zijn concurrenten een 30,8 kilometer lange tijdrit van de finishplaats van vandaag, Libourne, naar Saint-Émilion. “Vandaag voelden de benen wel moe aan van de etappe van gisteren, dus we gaan merken hoe ik slaap vannacht en ik morgenochtend wakker word. Maar natuurlijk ga ik ervoor. Ik heb de tijdrit al verkend en het is een heel snel parcours, niet echt lastig. Ik hou er wel van.”