‘Tadej Pogacar countert nieuwe tactiek Jumbo-Visma’

Zondag zou er meer duidelijkheid komen over de krachtsverhoudingen tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en uitdager Tadej Pogacar. Maar tot dusver blijft de Tour de France 2023 een superspannende aflevering van Per Seconde Wijzer. Alles over de heerlijke veertiende etappe in een gloednieuwe WielerFlits Update.

Jumbo-Visma vatte de koe bij de hoorns in een loodzware Alpenrit naar Morzine. Na de neutralisatie vanwege een massale valpartij in het begin van de etappe, nam de Nederlandse ploeg het heft in handen. Een vroege kopgroep? Meer dan honderd meter hebben ze amper gehad. “Het was heel duidelijk dat dit een dag was waarop Jumbo-Visma een slag wilde slaan”, zag Raymond. “Ze hebben geprobeerd om Pogacar helemaal uit te roken. Vooral Sepp Kuss was opnieuw goud waard voor zijn ploeg en kopman. Ze hebben alles gedaan om het hard te maken.”

Maar aan het einde van de rit leverde al het geweld slechts één tel wint op voor de Deen ten opzichte van de Sloveen. En dus bleek maar weer hoe belangrijk de bonificatieseconden zijn. Al hadden de motards ook een enorme invloed op de uitkomst. Rijden die Pogacar niet in de weg richting de top (waar boni’s te verdienen waren), dan komt Rodríguez ook niet terug. “Ik vind het een schande wat hier gebeurd is”, stelt Youri. “Maar dat zullen weinig mensen met me oneens zijn. Opvallend genoeg was sportief directeur Matxin van UAE bijzonder mild over de gevolgen.”

Waar in het kamp van Jumbo-Visma na afloop vooral Vingegaard als morele winnaar werd uitgeroepen, gaat Youri daar niet in mee. “Ik vind vooral juist dat Pogacar hier als beste uitkomt. Dit was een dag waarop het voor Jumbo-Visma moest gebeuren en aan het eind van de rit verliest Pogacar maar één seconde en is het enkel Vingegaard die op afstand werd gereden.” Die kwam overigens nog wel terug. “Dan moet je een kop van beton hebben”, zegt Raymond. “Het laat ook zien dat dit niet alleen een fysiek duel is, maar ook mentaal. De stand is gelijk”, zegt Maxim nog.

Staan de mannen uitgebreid stil bij het supertalent Carlos Rodríguez, die hard op weg naar het podium lijkt. De Spanjaard is pas 22 jaar en gaat de komende jaren de uitdager van de twee kemphanen zijn. Hijzelf geeft tekst en uitleg. Ook komt de neutralisatie aanbod, waar onze drie heren het voor de verandering eens allemaal met elkaar eens zijn. Verder komen in de video tevens nog Matxin, Kuss en Grischa Nierman aan het woord en staat Merijn Zeeman ruim stil bij de volgende Alpenrit van zondag. Kijk of luister snel naar de WielerFlits Update!

