Tadej Pogačar bouwt via Ronde van Slovenië op naar Tour de France

Tadej Pogačar zal in aanloop naar de Ronde van Frankrijk van dit jaar enkel nog in eigen land koersen. Op het programma van Sloveense Tourwinnaar staan de nationale kampioenschappen en de de Ronde van Slovenië, zo laat zijn ploeg UAE Emirates weten in een communiqué.

Het hing al langer in de lucht dat Pogačar voor een opbouw via de Tour of Slovenia zou kiezen. Nu heeft zijn ploeg zijn programma ook officieel kenbaar gemaakt. Na een hoogtestage in Sestriere staat de Sloveense 2.Pro-koers van 9 tot en met 13 juni op het programma van Pogačar. Op 17 juni verdedigt hij zijn nationale tijdrittitel, waarna op 20 juni de Sloveense wegrit op het programma staat. Op 26 juni begint hij in Brest aan de Ronde van Frankrijk.

“Ik heb zin om weer te koersen”, stelt Pogačar. “Ik heb het druk gehad sinds mijn laatste koers, maar ik voel me goed en ben klaar voor mijn volgende doelen. De laatste keer dat ik de Ronde van Slovenië reed, won mijn ploegmaat Diego Ulissi, dus we zijn de titelverdedigers. Ik ben blij om er terug te keren, ik zou de wedstrijd graag winnen.”

Pogačar heeft al een productief eerste deel van het seizoen achter de rug. Zo schreef hij de UAE Tour en Tirreno-Adriatico op zijn naam. In beide wedstrijden won hij tevens een etappe, net als in de Ronde van het Baskenland. Als klap op de vuurpijl boekte hij ook nog zijn eerst monumentale zege in Luik-Bastenaken-Luik.