Tadej Pogacar boekt nog altijd progressie: “Ik voel me sterker, sta scherper en heb meer vermogen”

Tadej Pogacar koerst momenteel in eigen land, in de Ronde van Slovenië, maar de afgelopen maanden kwam hij niet in actie. Dat was een bewuste keuze. “Ik wil niet opbranden, dat kan ik niet doen”, vertelt de tweevoudig Tourwinnaar in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

“Ik moet mezelf inhouden en had een pauze nodig na het voorjaar”, vervolgt de Sloveen, die in 2022 onder andere al de UAE Tour, Strade Bianche en Tirenno-Adriatico won. Na de Waalse Pijl paste hij voor Luik-Bastenaken-Luik vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder en laste hij een rustperiode in. Vervolgens verkende hij verschillende Touretappes en deed hij een hoogtestage met zijn ploeggenoten in Livigno.

“De eerste week boezemt me angst in”

Pogacar verkende onder andere de twaalfde etappe van de Tour, met de Col du Galibier, Col de la Croix de Fer en Alpe D’Huez. “Ik heb nooit gekoerst op de Galibier en Alpe d’Huez. De Galibier is echt hoog, terwijl Alpe d’Huez vreselijk is. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Als het 35 graden is, zoals tijdens de verkenning, zal het een epische dag worden. Ik kan me de video’s herinneren van de overwinning van Marco Pantani daar, en toen ik omhoog reed, dacht ik aan de historie van de haarspeldbochten en alle verschillende winnaars.”

De etappes in Denemarken en Noord-Frankrijk verkende Pogacar nog niet, maar hij heeft de routes al wel bestudeerd. “De eerste week boezemt me angst in”, geeft hij toe. “Er is de twaalf kilometer lange brugfinish in Denemarken aan de Noordzee. Er is kans op waaiers en slecht weer. En er is de kasseienrit. Het wordt overleven. Zoals ze zeggen: je kunt de Tour niet winnen in de eerste week, maar je kunt hem wel verliezen. Ik zal een sterk team nodig hebben naast me.”

“Jumbo-Visma boezemt angst in”

Zelf beschikt Pogacar alvast over de juiste vorm, zegt hij. “We zullen zien of het dit jaar voldoende is om net zo goed te zijn als vorig jaar. Ik voel me sterker, ik sta scherper, heb meer kracht en voel me psychologisch meer zelfverzekerd”, aldus de UAE-kopman, die in 2020 zijn eerste Tour won. “Mijn eerste zege kwam uit het niets. Er was geen druk en het was een grote verrassing. Ik was me meer bewust van wat ik kon toen ik mijn tweede Tour pakte.”

“Nu weet ik dat iedereen erop wacht om me aan te pakken. Het zal niet gemakkelijk zijn dit jaar en er zal veel druk zijn. Maar ik weet ook dat als er niet op een of andere manier druk is, je niet gaat winnen. Ik zal op mijn best moeten zijn om het op te nemen tegen Roglic en Vingegaard. Het team van Jumbo-Visma is beter geworden en boezemt angst in op de beklimmingen. Maar ik begin de Tour met een lach op mijn gezicht en blijf lachen tot in Parijs.”

Mathieu van der Poel

In de Tour komt Pogacar ook Mathieu van der Poel weer tegen. Voor de Nederlander, die Pogacar versloeg in de Ronde van Vlaanderen, heeft de Sloveen enkele mooie woorden. “Hij heeft indruk op me gemaakt”, zegt de grote Tourfavoriet naar aanleiding van de prestaties van Van der Poel in de afgelopen Giro d’Italia. “Mathieu is geen wielrenner, maar een entertainer. Bam, bam, elke dag opnieuw. Hij heeft immens veel klasse en ik hou ervan om tegen hem te koersen, zelfs als hij me klopt.”

“Ik ga altijd naar een race om te winnen, maar ook puur voor het plezier, ik moet trots op mezelf zijn als ik op mijn fiets stap. En Van der Poel deelt dit gevoel. Ik heb hem tijdens de Giro een berichtje gestuurd.”