Tadej Pogacar blijft lachen na derde plaats: “Ben blij met dit resultaat”

Tadej Pogacar kwam vrijdag als derde over de streep in de E3 Saxo Classic. De Sloveen van UAE Emirates maakte onderweg veel indruk, maar kon het niet afmaken in de sprint tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Op de Taaienberg werd de koers voor het eerst opengebroken vrijdag. Pogacar was daar niet op de afspraak, want de klimmer zat slecht gepositioneerd. “Het was hectisch daarvoor. Ik doe niet veel van dit soort koersen, dus ik moest er wat aan wennen. Ik heb er een beetje energie verloren, maar volgende week zondag zal ik deze fout niet meer maken”, doelde hij op de Ronde van Vlaanderen.

“Eigenlijk voelde ik me heel goed vandaag. Het was een heel leuke koers. Ik ben blij met dit resultaat”, aldus Pogacar in het flashinterview. De nummer drie was op de Oude Kwaremont duidelijk de beste van de drie, maar kon er niet wegrijden. “Die klim, die ook de langste is, ligt me het beste. Van der Poel en Van Aert lossen is echter moeilijk. Dat is zo op elke klim.”

